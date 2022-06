Cristiano Ronaldo : sa Bugatti Veyron impliquée dans un grave accident

Le lundi 20 juin, la voiture de Cristiano Ronaldo a été mêlée à un accident de la route qui s’est produit à 11 heures du matin, sur l’île de Majorque, en Espagne. Dans cet accident, la Bugatti Veyron de l’attaquant du Manchester United d’une valeur d’1,7 million de livres (soit quasiment 2 millions d’euros) a percuté une maison située dans la station balnéaire de la côte est de Sa Coma (Île de Majorque, Espagne).

L’une des deux voitures de luxe que Cristiano Ronaldo avait expédiées à Majorque pour ses vacances d’été en famille a été impliquée dans un accident lundi dernier. Selon The Dailymail, le conducteur n’a pas été blessé mais l’avant du très coûteux véhicule de Cristiano a été complètement endommagé. La police enquête sur l’incident mais n’a pas encore fait de commentaire.

En effet, l’ex joueur du Réal Madrid s’est envolé pour Majorque avec ses cinq enfants et sa petite amie Georgina Rodriguez le 14 juin où ils louent une maison de luxe au pied des montagnes Tramuntana et profitent de journées sur le super yacht de Cristiano.

C’est la première fois que Cristiano et Georgina partent en vacances avec leur fille Esmeralda, dont le frère jumeau est décédé pendant l’accouchement à la mi-avril. Notons qu’en plus de sa Bugatti, Cristiano a également une Mercedes-Benz Classe G pour ses vacances au soleil.

La villa où ils séjournent dispose de sa propre salle de sport, d’une piscine entourée de palmiers, de plusieurs jacuzzis, d’un terrain de beach-volley et d’un terrain de mini-foot. Le média rapporte que la star portugaise et sa famille ont choisi Majorque pour leurs vacances d’été l’année dernière avant que l’attaquant n’annonce son retour à Old Trafford.