Cristiano Ronaldo, roi des soirées européennes

Avec 197 apparitions en compétitions interclubs de l’UEFA, Cristiano Ronaldo domine le classement historique des joueurs les plus capés sur la scène continentale.

Avec 197 apparitions en compétitions interclubs de l’UEFA, Cristiano Ronaldo domine le classement historique des joueurs les plus capés sur la scène continentale.

Le capitaine d’Al-Nassr continue d’empiler les records. À 41 ans, Cristiano Ronaldo trône au sommet du classement des joueurs ayant disputé le plus de matches dans les compétitions interclubs organisées par l’UEFA.

Passé par le Sporting CP, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus sur la scène européenne, l’attaquant portugais totalise 197 apparitions, un chiffre qui le place devant deux légendes du poste de gardien : Pepe Reina (192 matches) et Iker Casillas (188).

Publicité

Derrière ce trio, le gotha continental s’aligne : Paolo Maldini (174), Luka Modrić (173), Xavi Hernández (173), João Moutinho (170), Gianluigi Buffon (167), Robert Lewandowski (167) et Lionel Messi (167).

Le Bayern Munich est également représenté par Thomas Müller (167) et Manuel Neuer (166), tandis que Toni Kroos (164) et Clarence Seedorf (163) figurent aussi parmi les références historiques.

Plus bas dans le classement apparaissent Henrikh Mkhitaryan (162), Raúl González (161), Edin Džeko (160), Javier Zanetti (160), Ryan Giggs (159) et Karim Benzema (157) Un panthéon européen que Ronaldo domine encore, symbole d’une longévité exceptionnelle au plus haut niveau continental.