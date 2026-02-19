Benin Web TV
LIVE

Cristiano Ronaldo, roi des soirées européennes

Avec 197 apparitions en compétitions interclubs de l’UEFA, Cristiano Ronaldo domine le classement historique des joueurs les plus capés sur la scène continentale.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Football
374vues
Cristiano Ronaldo, roi des soirées européennes
Publicité
1 min de lecture
Read in English
Google News

Avec 197 apparitions en compétitions interclubs de l’UEFA, Cristiano Ronaldo domine le classement historique des joueurs les plus capés sur la scène continentale.

Le capitaine d’Al-Nassr continue d’empiler les records. À 41 ans, Cristiano Ronaldo trône au sommet du classement des joueurs ayant disputé le plus de matches dans les compétitions interclubs organisées par l’UEFA.

Passé par le Sporting CP, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus sur la scène européenne, l’attaquant portugais totalise 197 apparitions, un chiffre qui le place devant deux légendes du poste de gardien : Pepe Reina (192 matches) et Iker Casillas (188).

Publicité

Derrière ce trio, le gotha continental s’aligne : Paolo Maldini (174), Luka Modrić (173), Xavi Hernández (173), João Moutinho (170), Gianluigi Buffon (167), Robert Lewandowski (167) et Lionel Messi (167).

Le Bayern Munich est également représenté par Thomas Müller (167) et Manuel Neuer (166), tandis que Toni Kroos (164) et Clarence Seedorf (163) figurent aussi parmi les références historiques.

Plus bas dans le classement apparaissent Henrikh Mkhitaryan (162), Raúl González (161), Edin Džeko (160), Javier Zanetti (160), Ryan Giggs (159) et Karim Benzema (157) Un panthéon européen que Ronaldo domine encore, symbole d’une longévité exceptionnelle au plus haut niveau continental.

Publicité

Articles liés

Football : Mamelodi Sundowns met fin à la série des Orlando PiratesPatrice Neveu nommé sélectionneur du TogoFootball : André Ayew ne songe pas encore à la retraiteLe Ghana se jaugera face au Mexique avant le Mondial 2026
Merci pour votre lecture — publicité