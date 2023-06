Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Emmanuel Macron a fait son choix

Interrogé par un enfant, lors d’un de ses déplacements, le président français Emmanuel Macron a avoué qu’il préfère Cristiano Ronaldo à Lionel Messi.

C’est l’éternel débat dans le football. Même si les deux monstres sacrés sont au crépuscule de leurs carrières, la question de savoir qui est le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi revient régulièrement. Après plusieurs acteurs du football et d’autres personnalités publiques, c’est au tour du président de la France, Emmanuel Macron de faire son choix.

Interrogé par un enfant sur sa préférence entre CR7 et la Pulga lors d’un déplacement à Marseille dans le cadre de sa fonction de chef d’État, le dirigeant français n’a pas caché son choix. À la question « vous préférez Cristiano ou Messi ?« , le président de la République française a déclaré : « Je préfère Cristiano Ronaldo« , sans vraiment argumenter.

« Vous préférez Cristiano ou Messi ? »



Emanuel Macron :

« Je préfère Cristiano Ronaldo »



L'INFLUENCE 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Ia2wpBkdFO — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) June 27, 2023

Emmanuel Macron est un vrai fan de football, n’hésitant pas à donner son avis sur des sujets liés à cette discipline. Récemment, il a même livré ses attentes pour la prochaine saison de Marseille, club dont il est un fervent supporter. Faut-il le rappeler, le président français était même intervenu l’été dernier pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat au PSG. ET il a décidé cette fois-ci de se mouiller dans un débat qui semble sans fin.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dominé le football moderne pendant plus d’une décennie. A eux deux, ils totalisent 12 Ballons d’Or. En fin d’année passée, Messi a remporté la Coupe du monde 2022, le seul trophée qu’il lui manquait, le seul que n’a pas Cristiano Ronaldo. Deux carrières exceptionnelles donc et une rivalité épique, qu’on retrouvera peut-être jamais. A défaut d’en choisir un, il est peut-être temps de considérer les deux comme les GOAT du football.

