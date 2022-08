Cristiano Ronaldo: “Les médias ne font que mentir”

En réponse à une publication sur Instagram ce mardi, Cristiano Ronaldo est sorti du silence sur son avenir. Le portugais a annoncé une interview dans les semaines à venir, pour mettre les choses au clair.

L’avenir de Cristiano continue d’alimenter les rumeurs en Europe et particulièrement en Angleterre. Dernièrement, la presse britannique avait annoncé que l’attitude du portugais commençait à agacer en haut lieu et que la direction mancunienne envisageait une rupture de contrat du quintuple Ballon d’Or. Une information démentie plus tard par les Red Devils. Généralement silencieux par rapport aux nombreuses rumeurs sur son avenir dans les médias, CR7 a répondu ce mardi à une publication sur Instagram.

Le portugais a notamment dénoncé les mensonges de la presse, tout en annonçant une interview dans les semaines à venir pour rétablir la vérité. « Vous saurez la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines. Les médias ne font que mentir. J’ai un carnet de notes et lors des derniers mois, ils n’ont eu bon qu’à cinq reprises sur les cent informations qu’ils ont données, donc imaginez comment ça se passe », a-t-il écrit.

En attendant, Cristiano Ronaldo est toujours un joueur de Manchester United, et vit les débuts désastreux que connaît son club en Premier League. Après deux journées dans le championnat anglais, les Red Devils sont derniers au classement, avec cette humiliation le weekend dernier sur la pelouse de Brentford (0-4).