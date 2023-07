Cristiano Ronaldo: « le championnat saoudien est bien meilleur que la MLS »

-Publicité-

En zone mixte après la déculottée de Al Nassr (0-5) contre le Celta Vigo ce lundi soir, Cristiano Ronaldo a évoqué plusieurs sujets.

Al Nassr continuait sa préparation ce lundi avec un match amical contre le Celta Vigo, club de Liga. La rencontre aura tourné court pour les Saoudiens qui ont été balayés par leur adversaire sur le score de 0 – 5. Aligné pour le match, Cristiano Ronaldo n’aura pas atteint son niveau de performance habituel. A la fin de la partie, il s’est tout de même arrêté en zone mixte, pour répondre aux questions des journalistes venus en nombre pour l’occasion.

Après avoir accusé l’arbitre d’avoir gâché la rencontre par un rouge, le portugais a évoqué un possible retour en Europe. Mais, CR7, qui est toujours performant à 38 ans, ne compte pas faire son grand retour sur le vieux continent. Il a d’ailleurs profité de l’occasion pour juger certains des championnats européens. Il a aussi comparé la Saudi Pro League à la MLS… championnat dans lequel évolue désormais Lionel Messi, son rival de toujours.

« Revenir en Europe ? Non, cette porte est complètement fermée. J’ai déjà 38 ans et demi et cela n’en vaut pas la peine. D’après ma vision du football, je pense que l’Europe a perdu beaucoup de qualité. La seule ligue qui, pour moi, a beaucoup de qualité et se situe à un niveau plus élevé que toutes les autres, c’est la Premier League. Le championnat espagnol n’est plus aussi bon qu’avant. Le championnat portugais est un bon championnat, mais ce n’est pas un championnat de haut niveau. Je pense que le championnat allemand a également beaucoup perdu. Je suis sûr que je ne jouerai plus jamais en Europe. Je veux jouer en Arabie. Aux États-Unis ? Non plus. Je pense que le championnat saoudien est bien meilleur que le championnat américain. », a-t-il déclaré, relayé par Footmercato.

Si cette dernière phrase risque de faire parler, difficile d’aller dans le sens contraire de CR7, avec le recrutement de dingue que fait l’Arabie Saoudite cet été. Le championnat local a déjà réussi à attirer de très grandes stars comme Karim Benzema, N’Golo Kanté, Roberto Firmino ou encore Édouard Mendy. Et bien d’autres sont encore attendues.

« Le championnat d’Arabie saoudite va être très fort : ils ont ouvert la « boîte de Pandore », comme je l’ai toujours dit, et dans trois ans, il y aura beaucoup de grands joueurs. Ce championnat sera spectaculaire. Regardez, le championnat italien qui, quand j’y suis allé, était « mort » et il est redevenu jeune. Je savais que l’intérêt pour la Ligue arabe serait aussi comme ça, et l’année prochaine, encore plus de joueurs arriveront. L’équipe se renforce bien, la Saudi Arabian League est plus compétitive, les autres équipes se sont également bien renforcées : ce sera un championnat agréable à suivre, vous verrez… », ajoute CR7.

