Cristiano Ronaldo: « il m’a mis au défi d’atteindre les 1000 buts »

Suite à la victoire du Portugal contre la Slovaquie (3-2), Cristiano Ronaldo, en zone mixte, a partagé le défi que le Président du FC Porto lui a lancé.

Dans un match électrisant contre la Slovaquie, Cristiano Ronaldo a été l’homme de la soirée, menant le Portugal à la victoire avec un doublé. À l’âge de 38 ans, le quintuple Ballon d’Or continue de défier le temps, et porte son total de buts à 857.

Et certaines personnes le voient aller encore plus loin. En zone mixte après le match, CR7 a révélé que le président du FC Porto, Pinto da Costa, lui a lancé le défi d’atteindre la barre symbolique des 1000 buts en compétition officielle, une réalisation qui serait absolument monumentale dans l’histoire du football.

- Publicité-

Le n°7 de la Seleção a assumé que ce ne sera pas chose facile mais il ne recule pas devant ce challenge. « Avant l’entraînement au Estadio do Dragão, j’ai parlé avec le Président du FC Porto, et il m’a mis au défi d’atteindre les 1000 buts. Ça sera compliqué, je verrai en fonction de mon état mental et de ma motivation au fil du temps. On va voir, petit à petit. Avant d’arriver au cap des 1000, il faut que j’atteigne les 900. Je suis sûr que je vais atteindre les 900 buts, mais pour les 1000, j’ai encore du pain sur la planche. », a déclaré l’attaquant de Al Nassr, selon la retranscription de AS Quinas.