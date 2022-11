Cristiano Ronaldo: « Honnêtement, j’étais proche de rejoindre City »

Ce mercredi, Talk TV a diffusé l’intégralité de l’interview choc de Cristiano Ronaldo avec Piers Morgan. Le portugais y a évoqué notamment les raisons de son transfert avorté à Manchester City.

Revenu à Manchester United en 2021, Cristiano Ronaldo aurait pu suivre un tout autre trajectoire. Comme l’avait brièvement révélé Pep Guardiola, le portugais était sur les tablettes de Manchester City avant de finalement rejoindre les Red Devils. Ce qu’a confirmé le quintuple Ballon d’Or dans son interview choc accordé à Piers Morgan et dont l’intégralité a été diffusée par Talk TV ce mercredi. Le portugais y révèle notamment pourquoi l’opération ne s’était pas faite.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

« Honnêtement, j’étais proche de rejoindre City. J’ai beaucoup discuté avec eux comme l’a dit Guardiola. Ils ont essayé de m’avoir mais avec mon histoire, mon cœur et ce que j’ai fais avant à United, ce n’était pas possible. Ça a fait la différence et bien sûr Ferguson aussi. J’étais surpris mais c’était une décision consciente. Le cœur a parlé. Ma relation et mon passé avec United étaient la clé. Je n’aurais pas pu être loyal sans ça. Je ne regrette pas sur certains points. Ferguson a été la clé, j’ai discuté avec lui. Il m’a dit que c’était impossible de jouer à City et j’ai dit OK Boss. C’était une bonne décision » a déclaré le vainqueur de l’Euro 2016.

Quand on voit la tournure que prend le deuxième paysage de Cristiano Ronaldo à Manchester United, on ne peut s’empêche de penser qu’il aurait pu rejoindre les Sky Blues. Relégué à un statut de remplaçant depuis l’arrivée d’Erik Ten Hag, le portugais a attiré la foudre du club, du vestiaire et de ses coéquipiers depuis la diffusion son interview avec Piers Morgan. Le divorce est désormais acté, et un départ de CR7 cet hiver est sans doute inévitable.