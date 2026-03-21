Cristiano Ronaldo écarté de l’équipe du Portugal

Le Portugal devra faire sans son capitaine pour la prochaine trêve internationale. Cristiano Ronaldo, en phase de reprise après une blessure musculaire, n’a pas été retenu pour les matches amicaux à venir. Plus tôt ce mois-ci, son entraîneur à Al Nassr, Jorge Jesus, avait confirmé que l’attaquant s’était rendu en Espagne afin de suivre un traitement spécifique pour ses ischio-jambiers. Depuis, le quintuple Ballon d’Or a manqué plusieurs rencontres de Saudi Pro League, notamment face à Neom et à Al Khaleej, remportées par son équipe.

Cap sur le Mondial

D’un commun accord entre le club et la sélection, il a été décidé de ne prendre aucun risque. À 41 ans, Ronaldo va poursuivre sa rééducation avec un objectif clair : retrouver l’intégralité de ses moyens physiques à l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Un choix de prudence, dicté par un calendrier chargé et l’ambition de voir le capitaine portugais au sommet de sa forme lors du rendez-vous mondial.