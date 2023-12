Cristiano Ronaldo atteint le cap des 1200 matchs en carrière

-Publicité-

Aligné avec Al Nassr contre Al Riyadh, ce vendredi soir en Saudi pro League, Cristiano Ronaldo a atteint la barre incroyable des 1200 matchs en carrière. Il n’est plus devancé que par quatre joueurs, dont le tenant du record, Peter Shilton.

Cristiano Ronaldo a franchi une étape exceptionnelle dans sa carrière déjà légendaire en disputant son 1200e match professionnel. Un exploit réservé à une élite de joueurs, ce qui montre la longévité et la constance remarquables de l’athlète portugais. Le stade de l’Université du Roi Saoud à Riyad a été le témoin de cette réalisation historique, alors que l’équipe d’Al Nassr accueillait Al Riyad pour cette occasion spéciale.

Fidèle à son habitude, Cristiano Ronaldo a célébré ce moment en offrant une prestation grandiose, avec un but et une passe décisive pour la victoire (4-1) de son équipe. Célébré par tout un stade et ses coéquipiers, le quintuple Ballon d’Or s’est rendu sur les réseaux sociaux après le match pour exprimer toute sa gratitude.

“Reconnaissant à tous mes coéquipiers qui m’ont aidé à atteindre mon 1200e match. Quelle balade, mais nous n’avons pas encore fini”, a écrit la légende vivante sur ses réseaux sociaux. Désormais, CR7 a dans son viseur les joueurs qui ont disputé le plus grand nombre de matchs officiels dans leur carrière. Le recordman est d’ailleurs le gardien anglais Peter Shilton (1375 matchs), suivi de son compatriote Paul Bastock (1286) et des Brésiliens Rogério Ceni (1237) et Fábio (1212).