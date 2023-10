Cristiano Ronaldo a annoncé la date de sa fin de carrière

D’après le journaliste saoudien Ali Al-Harbi, des informations reprises par Sport, la légende Cristiano Ronaldo veut arrêter sa carrière en 2027.

En effet, le footballeur portugais, actuellement sous contrat avec Al Nassr jusqu’en juin 2025, a l’intention de prolonger son contrat jusqu’en 2027 avec le club saoudien. Son objectif est de prendre sa retraite après la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique et à laquelle 48 équipes participeront pour la première fois, où il espère représenter son équipe nationale.

«Cristiano Ronaldo veut jouer la Coupe du monde 2026 alors qu’il est un joueur d’Al-Nassr, puis il annoncera sa retraite du football», précise le journaliste saoudien. Le quintuple Ballon d’Or est actuellement le meilleur buteur de la Saudi Pro League avec 10 buts et 5 passes décisives en 8 matches.

«J’aime encore le football, même à mon âge. J’aime encore jouer, marquer des buts, gagner des matches, et je vais continuer jusqu’à ce que mes jambes me disent que c’est fini. Jusqu’à présent, je me sens bien, j’aide encore l’équipe, mais le plus important pour moi est que nous avons gagné la rencontre (face à Al-Ahli)», déclarait dernièrement Ronaldo, interrogé sur son avenir.

Après ses victoires en Championnat d’Europe et en Ligue des Nations avec son équipe nationale, l’attaquant de 38 ans veut donc remporter la Coupe du Monde, le seul trophée qui lui manque encore. Sa participation à l’Euro 2024 en Allemagne semble probable, compte tenu de ses performances récentes et de sa place dans la liste de sélection dressée par Roberto Martinez. Reste à voir si le joueur sera toujours dans les plans de l’équipe nationale portugaise pour le Mondial 2026.