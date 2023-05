- Publicité-

Suite à une attaque de drones sans précédent sur Moscou, le président russe Vladimir Poutine a vivement accusé l’Ukraine de chercher à « terrifier » la population russe. Le ministère russe des Affaires étrangères a quant à lui reproché aux pays occidentaux leur soutien à l’Ukraine, les accusant de pousser Kiev à mener des attaques de plus en plus « irresponsables ».

Moscou a été le théâtre d’une attaque de drones d’une ampleur sans précédent, suscitant des réactions vives de la part des autorités russes. Le président Vladimir Poutine a exprimé son indignation en pointant du doigt l’Ukraine, l’accusant de chercher à « terrifier » la population russe. Cette attaque a mis en lumière les tensions persistantes entre les deux nations, déjà exacerbées depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le conflit dans l’est de l’Ukraine.

Le chef de l’État russe a également souligné le bon fonctionnement de la défense antiaérienne de Moscou, qui a réussi à intercepter et à neutraliser un nombre significatif de drones ennemis. Cette démonstration de l’efficacité de la défense aérienne russe témoigne de la préparation et de la vigilance des forces de sécurité russes face à de telles attaques.



Dans le même temps, le ministère russe des Affaires étrangères a vivement critiqué les pays occidentaux pour leur soutien à l’Ukraine. Selon le ministère, ce soutien inciterait Kiev à mener des attaques de plus en plus « irresponsables », mettant ainsi en danger la stabilité de la région. Les tensions entre l’Ukraine et la Russie ont déjà entraîné une détérioration des relations avec les pays occidentaux, qui ont exprimé leur préoccupation face à la situation en cours.

La communauté internationale suit de près l’évolution de cette situation, craignant une escalade des hostilités entre les deux pays. Les appels à la désescalade et au dialogue se multiplient, alors que les conséquences d’un affrontement direct entre la Russie et l’Ukraine pourraient être dévastatrices pour la région et au-delà.