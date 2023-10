Crise nigérienne: Boni Yayi sollicite l’intervention des anciens présidents de la sous-région

- Publicité-

L’ancien président du Bénin, Boni Yayi, sollicite l’intervention des anciens présidents des pays membres de la CEDEAO pour la résolution de la crise nigérienne. Il a adressé un courrier à Olusegun Obasanjo à ce sujet.

Après une descente à la frontière Niger-Bénin pour constater la souffrance des conducteurs de camions bloqués à quelques minutes de Niamey, Boni Yayi mesure l’ampleur de la crise. C’est pourquoi il invite les anciens présidents de pays membres de la CEDEAO à agir au plus vite.

Pour éviter d’aggraver la crise humanitaire à la frontière Bénin-Niger, suite à ma dernière visite sur le site en ma qualité d’Ancien Président du Bénin, j’ai adressé un rapport au Président Obasanjo, Ancien président de la République Fédérale du Nigeria. Boni Yayi

Dans son rapport adressé à l’ancien président nigérian, il invite les anciens chefs d’État des États membres de la CEDEAO à « envisager une démarche commune pour leur implication en tant que médiateurs entre les présidents en exercice de la CEDEAO et les nouvelles autorités du Niger ». « Cette démarche a pour but de promouvoir la gestion amiable de cette situation afin de délivrer au plus tôt les populations du désastre humanitaire qui s’annonce dans cette partie de notre communauté », a ajouté Boni Yayi.

- Publicité-

Il faut rappeler que dans une précédente déclaration, l’ancien président béninois avait déjà appelé à une résolution pacifique. Il a affiché une opposition claire à l’intervention militaire envisagée par la CEDEAO.