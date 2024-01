Crise diplomatique : l’Iran convoque l’ambassadeur britannique

- Publicité-

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur britannique, Simon Shercliff, à Téhéran, exprimant une « forte protestation » contre les récentes accusations formulées par Londres à l’encontre de la République islamique.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué ce mardi, l’ambassadeur britannique, Simon Shercliff, pour protester vigoureusement contre les récentes déclarations émanant de Londres. Bien que le communiqué officiel ne précise pas la nature exacte des accusations, il fait référence à une série d’allégations émanant du gouvernement britannique concernant la position de l’Iran dans les tensions régionales.

« À la suite de la poursuite des accusations du régime britannique contre la République islamique, Simon Shercliff, l’ambassadeur britannique à Téhéran, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères (…) cet après-midi » et « la forte protestation de notre pays lui a été communiquée », indique le communiqué du ministère, sans préciser le motif de cette protestation, intervenant après plusieurs mises en cause britanniques de la position de l’Iran dans les tensions régionales.

Ces tensions diplomatiques entre Téhéran et Londres surviennent dans un contexte géopolitique complexe, marqué par des divergences notables sur des questions telles que le programme nucléaire iranien, les conflits régionaux et les droits de l’homme. L’Iran, souvent pointé du doigt par les pays occidentaux, réagit fermement aux critiques. Téhéran affirme que ces accusations sont infondées et politiquement motivées.