Crise au Soudan: l’ONU maintient sa présence, malgré les violences

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, a déclaré que l’ONU ne quittera pas le Soudan malgré les récents affrontements entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Au cours d’une réunion du Conseil de sécurité, Guterres a souligné que les Nations Unies restent engagées envers le peuple soudanais et soutiennent ses aspirations à un avenir pacifique et sûr.

La situation au Soudan est de plus en plus préoccupante, avec des combats qui ont éclaté mi-avril et ont depuis causé la mort de plus de 400 personnes et blessé plus de 3 700 autres. Malgré cela, Antonio Guterres a affirmé que l’ONU ne quittera pas le pays et continuera à opérer en soutien aux populations locales. Il a appelé à la cessation immédiate des hostilités dans les zones civiles et à la facilitation de l’acheminement de l’aide humanitaire.

Le Secrétaire général de l’ONU a fermement condamné le bombardement indiscriminé de zones civiles, y compris de centres médicaux, et a appelé toutes les parties à prendre des mesures pour protéger les populations civiles. Il a également souligné que la violence risquait de provoquer une conflagration catastrophique qui pourrait s’étendre à l’ensemble de la région et même au-delà. Antonio Guterres a appelé toutes les parties impliquées à désamorcer les tensions et à revenir à la table des négociations.

Bien que de nombreux pays aient évacué leur personnel diplomatique et leurs ressortissants du Soudan en raison des violents affrontements, l’ONU reste résolue à soutenir les populations locales et à travailler en faveur d’une solution pacifique et durable au conflit. La détermination d’Antonio Guterres à maintenir une présence de l’ONU au Soudan est un message fort de solidarité envers les populations locales et un appel à tous les acteurs impliqués à travailler ensemble pour mettre fin à la violence.