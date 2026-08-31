CRIET: Thibaut Ogou plaide non coupable de tentative d’escroquerie et reste en détention

L’activiste béninois et ancien gendarme Thibaut Ogou a comparu jeudi 27 août 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), pour une affaire de tentative d’escroquerie au préjudice d’un détenu.

Poursuivi aux côtés de trois coprévenus, l’accusé, qui assure lui-même sa défense, a rejeté l’ensemble des chefs d’accusation et plaidé non coupable.

À la barre, Thibaut Ogou a expliqué avoir été sollicité par un détenu pour relayer des dénonciations sur ses conditions d’incarcération. Il affirme lui avoir transmis la capture d’écran d’un échange avec le ministre de la Justice, pour lui prouver que ses revendications avaient été prises en compte par l’autorité publique. Présent à l’audience, le détenu concerné a confirmé n’avoir reçu aucune demande d’argent de la part de l’accusé.

À l’issue des débats, la juridiction a ordonné le maintien en détention de Thibaut Ogou et de ses trois coprévenus, rejetant à ce stade sa demande de liberté provisoire, formulée pour des raisons familiales. Le dossier a été renvoyé au 10 septembre 2026 pour les réquisitions du ministère public.