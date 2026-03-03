Benin Web TV
LIVE

CRIET: deux policiers jugés pour la libération présumée d’un trafiquant contre 500 000 FCFA

Deux agents de la Police républicaine comparaissent devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour des faits présumés de corruption et de trafic d’influence.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
836vues
CRIET: deux policiers jugés pour la libération présumée d’un trafiquant contre 500 000 FCFA
Publicité
1 min de lecture
Google News

Deux agents de la Police républicaine comparaissent devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour des faits présumés de corruption et de trafic d’influence.

Ils sont accusés d’avoir facilité la libération d’un individu interpellé pour trafic de stupéfiants, en contrepartie du versement de 500 000 francs CFA.
Les faits remontent à une opération menée à Abomey-Calavi, au cours de laquelle un suspect avait été arrêté en possession d’une quantité importante de chanvre indien.

Selon les éléments présentés à l’audience, une somme d’argent aurait été exigée puis perçue afin d’éviter la poursuite normale de la procédure judiciaire. Le montant initialement évoqué aurait été plus élevé avant d’être ramené à 500 000 FCFA.

Publicité

Alertée, la hiérarchie policière a déclenché une enquête interne qui a conduit à l’interpellation de deux agents. Ceux-ci sont poursuivis pour escroquerie et abus de fonction.

Dans le même dossier, les présumés trafiquants sont également mis en cause pour détention et cession de stupéfiants.
À la barre, les policiers contestent toute implication directe dans une transaction illégale, affirmant ne pas avoir eu la maîtrise de la procédure décisionnelle. L’accusation, pour sa part, s’appuie sur des déclarations concordantes et sur la traçabilité de la somme perçue pour soutenir l’existence d’un pacte corruptif.

L’affaire a été renvoyée pour les réquisitions du ministère public et les plaidoiries de la défense, avec une prochaine audience fixée au 20 avril 2026.

Publicité

Articles liés

Présenté à la CRIET, Alain Kenneth libéré sous convocation en attendant la suite de la procédurePrésenté à la CRIET, Alain Kenneth libéré sous convocation en attendant la suite de la procédureCôte d’Ivoire : Les commerçants ivoiriens touchés par le ralentissement des échanges à la frontière du Burkina FasoCôte d’Ivoire : Les commerçants ivoiriens touchés par le ralentissement des échanges à la frontière du Burkina FasoCarburants en Côte d’Ivoire : prix stables pour les ménages, légère hausse pour les professionnels à AbidjanCarburants en Côte d’Ivoire : prix stables pour les ménages, légère hausse pour les professionnels à AbidjanAffaire Alain Keneth: après audition du procureur de Calavi, le dossier transféré à la CRIETAffaire Alain Keneth: après audition du procureur de Calavi, le dossier transféré à la CRIET
Merci pour votre lecture — publicité