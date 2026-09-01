CRIET: 5 ans ferme confirmés en appel pour un instituteur poursuivi pour harcèlement sexuel sur une élève mineure

La chambre d’appel de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a confirmé le verdict prononcé en première instance contre un enseignant de 41 ans, poursuivi pour harcèlement sexuel sur une mineure de 15 ans.

​Les faits se sont déroulés à Cotonou, dans le département du Littoral. L’instituteur, identifié sous les initiales A. N., officiait dans l’établissement fréquenté par la victime.

Affecté en classe de CM1, il assurait également à l’occasion la garde d’une classe de CM2 en l’absence de son titulaire. C’est dans ce cadre qu’il s’est rapproché de l’adolescente, multipliant les avances suivies d’attouchements répétés qui ont lourdement affecté la scolarité et la tranquillité de la jeune élève.

​En première instance, le 5 juin 2025, la juridiction avait condamné l’enseignant à cinq ans d’emprisonnement ferme, assortis d’une amende d’un million de francs CFA ainsi que d’un franc symbolique de dommages et intérêts alloué à l’Institut national de la femme (INF), constitué partie civile.

La décision comprenait également une interdiction d’exercer la profession d’enseignant pendant trois ans à compter de la fin de sa peine principale.

​Ayant interjeté appel, le mis en cause a vu la chambre de la CRIET confirmer l’intégralité des sanctions initiales. À travers sa chronique « Les échos de la CRIET », l’Institut national de la femme a salué cette décision, insistant sur la responsabilité pleine et entière de l’adulte face aux violences faites aux mineures.