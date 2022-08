Création du parti UP-PRD: le processus sera fini d’ici fin Août

Les responsables du parti Union Progressiste (UP) et ceux du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) se sont réunis le samedi 6 Août dernier au domicile de Me Adrien Houngbédji à Porto Novo pour lancer le processus de création d’un nouveau parti politique. Cette procédure de mise en commun des deux partis, selon Christian Parfait Ahoyo prendra fin d’ici le 31 Août prochain.

Les partis du Renouveau Démocratique (PRD) et l’Union Progressiste (UP) vont disparaitre bientôt. De leur cendre naîtra un nouveau parti qui aura pour dénomination « UP-PRD ».

Le processus de création de cette nouvelle formation politique a été lancé le samedi dernier à Porto Novo au domicile de l’ancien président de l’assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji. Cette procédure enclenchée le weekend dernier ne durera pas dans le temps vu la proximité de la date des législatives de 2023.

Au micro de frissons radio ce lundi 8 Août, Christian Parfait Ahoyo, premier vice-président du parti du renouveau démocratique chargé du numérique a donné une idée du deadline à respecter pour l’aboutissement de la création du nouveau parti politique qui sera une mise en commun du patrimoine de l’UP et du PRD.

« Le calendrier compte tenu des objectifs que nous nous sommes fixés, c’est-à-dire, aller aux élections législatives prochaines ensemble sous les nouvelles couleurs, à la fin de ce mois au plus tard au début du mois prochain« , le nouveau parti sera mis sous les fonts baptismaux, a rassuré Parfait Ahoyo.

Ainsi, après l’ouverture de la procédure le samedi dernier au cours d’une réunion de la direction exécutive nationale du parti du renouveau démocratique élargie aux responsables de l’Union progressiste, les échanges vont se poursuivre tout au long du mois et aboutir à la naissance du nouveau parti politique.