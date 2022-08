Création du parti UP-PRD: Adrien Houngbédji entame la sensibilisation de sa base

Le samedi 06 Août 2022, le parti du renouveau démocratique a tenu une réunion de la direction exécutive nationale du parti élargie aux responsables de l’UP. L’objectif est la création d’un nouveau parti politique. Après la séance avec Joseph Djogbénou et sa suite, Me Adrien Houngbédji a entamé la sensibilisation de sa base.

Sensibiliser la base sur le projet de mis en commun des actifs du parti union progressiste et du parti du renouveau démocratique; l’exercice entamé depuis le lundi 08 Août, le président Adrien Houngbédji après la réunion qu’il a eu le weekend avec les responsables du parti « baobab géant ».

En effet, à la suite de la réunion de la DEN-PRD, le bruit avait couru faisant état d’une éventuelle fusion entre le parti présidé par le professeur Joseph Djogbénou et le parti « Arc-En-Ciel ». Pour corriger la désinformation et rassurer la base qu’il ne s’agit pas d’une fusion de leur parti dans l’UP, Me Adrien Houngbédji a reçu à son domicile les membres des sections du parti arc-en-ciel des 1er, 2ème et 3ème arrondissements de Porto-Novo.

L’objectif est non seulement de sensibiliser la base mais également la consulter sur la proposition du parti Union progressiste (Up) de s’unir avec le Prd pour la création d’un nouveau grand bloc politique.

L’ancien président de l’assemble nationale et président du parti du renouveau démocratique, Me Adrien Houngbédji a profité de la séance tenue avec ces trois sections du parti pour les rassurer que ce projet est au bénéfice des deux partis politiques.

« Nos partenaires veulent gagner. Nous aussi, nous voulons gagner. L’Up est de la mouvance et le Prd est de la mouvance. Nous trouverons les voies et moyens pour nous entendre« , a rassuré Me Joseph Djogbénou.

Me Adrien Houngbédji a profité de la séance pour confier aux responsables de ces sections qu’une fois que le parti va conclure l’accord avec son partenaire UP, un congrès extraordinaire sera organisé pour entériner les accords entre les deux formations politiques qui vont devenir un nouveau parti politique.

L’exercice de sensibilisation des sections de base du Parti du renouveau démocratique va se poursuivre les jours à venir avec les responsables des sections du 4ème et 5ème arrondissements de Porto-Novo ainsi que les bases d’Adjarra, Sèmè-Podji, Dangbo, Akpro-Missérété et celles autres régions du pays.