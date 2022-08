Création de nouveaux centres de vote : une nouvelle loi adoptée ce vendredi

En session plénière le vendredi 12 Août dernier, les députés de la huitième législature ont adopté finalement la nouvelle loi portant création de nouveaux centres de vote sur la base d’un nombre légal d’électeurs.

Le vendredi 12 Août, les députés ont voté la loi N°2022-15 modifiant et complétant celle de 2013–09 du 03 septembre 2013 portant détermination et fixation des centres de vote en République du Bénin. La nouvelle loi a été adoptée dans la soirée du vendredi dernier à l’unanimité des députés présents et représentés moins une voix contre.

Le vote de cette loi par la représentation nationale a conduit à la création de nouveaux centres de vote car la nouvelle loi devrait permettre au Bénin de disposer de centres de vote comprenant un nombre légal d’électeurs. Ainsi, les nouveaux centres de vote créés vont remplacer ceux qui n’ont plus d’existence physique et réelle.

Il faut préciser qu’avant le vote de la nouvelle loi, une mission parlementaire est descendue sur le terrain pour étudier les centres de vote qui n’ont plus d’existence physique. La restitution de leur mission sur le terrain a conduit à la fermeture de ces centres de vote sans existence physique réelle et à la création de nouveaux centres de vote.

La nouvelle loi ne modifie pas le nombre de circonscription électorale maintenues à 24 mais réserve exclusivement 24 sièges aux femmes et fait passer le nombre de députés de 89 à 109. Trouvez ci(dessous les articles les plus importants de la loi adoptée ce vendredi.

Quelques articles de la loi sur la création des centres de vote

Article 144 : Le nombre de députés à l’Assemblée nationale est de cent neuf (109) dont vingt-quatre sièges exclusivement réservés aux femmes.

Le territoire national est divisé en 24 circonscriptions électorales comme suit :

1 – Première circonscription électorale (Kandi, Malanville, Karimama) nombre de sièges : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

2 – Deuxième circonscription électorale (Gogounou, Banikoara, Ségbana) nombre de sièges : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes

3 – Troisième circonscription électorale (Boukoumbé, Cobly, Matéri, Tanguiéta) nombre de sièges : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

4 – Quatrième circonscription électorale (Kérou, Kouandé, Natitingou, Pehounco, Toucountouna) nombre de sièges : 05 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

5 – Cinquième circonscription électorale (Allada, Kpomassè, Ouidah, Toffo, Tori-Bossito) nombre de sièges : 06 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

6 – Sixième circonscription électorale (Abomey-Calavi, Sô-Ava, Zè) nombre de sièges : 08 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

7 – Septième circonscription électorale (Nikki, Bembèrèkè, Sinendé, Kalalé) nombre de sièges : 05 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

8 – Huitième circonscription électorale (Pèrèrè, Parakou, Tchaourou, N’Dali) nombre de sièges : 06 dont 01 exclusivement réservé aux femmes..

9 – Neuvième circonscription électorale (Bantê, Dassa, Savalou) nombre de sièges : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

10 – Dixième circonscription électorale (Ouèssè, Glazoué, Savè) nombre de sièges : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

11–Onzième circonscription électorale (Aplahoué, Djakotomè, Klouékamey) nombre de sièges : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

12- Douzième circonscription électorale (Dogbo, Lalo, Toviklin) nombre de siège : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

13- Treizième circonscription électorale (Djougou) nombre de siège : 03 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

14- Quatorzième circonscription électorale (Bassila, Copargo, Ouaké) nombre de siège : 03 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

15- Quinzième circonscription électorale (Du 1er au 6ème arrondissement de Cotonou) nombre de siège : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

16- Seizième circonscription électorale (Du 7ème au 13ème arrondissement de Cotonou) nombre de siège : 05 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

17- Dix-septième circonscription électorale (Athiémé, Comè, Grand-Popo) nombre de siège : 03 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

18- Dix-huitième circonscription électorale (Bopa, Lokossa, Houéyogbé) nombre de siège : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

19- Dix-neuvième circonscription électorale (Adjarra, Aguégués, Porto-Novo, Sèmè-Kpodji) nombre de siège : 06 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

20- Vingtième circonscription électorale (Adjohoun, Akpro-Missérété, Avrankou, Bonou, Dangbo) nombre de siège : 06 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

21- Vingt-et-unième circonscription électorale (Adja-Ouèrè, Ifangni, Sakété) nombre de siège : 04 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

22- Vingt-deuxième circonscription électorale (Kétou, Pobè). Nombre de siège : 03 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

23- Vingt-troisième circonscription électorale (Abomey, Agbangnizoun, Bohicon, Djidja) nombre de siège : 05 dont 01 exclusivement réservé aux femmes.

24- Vingt-quatrième circonscription électorale (Covè, Ouinhi, Zagnanado, Za-Kpota, Zogbodomey) nombre de siège : 05 dont 01 exclusivement réservé aux femmes