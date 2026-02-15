Benin Web TV
LIVE

CRB mène 1-0 face à Otoho après le but de Belhocini (14e) en Coupe CAF

À la 14e minute, le CR Belouizdad a débloqué la situation grâce à une action collective bien menée. Le mouvement est né dans leur camp avant de se développer par une série de passes précises qui ont percé la défense adverse.

Le · MàJ le
Football
121vues
CRB mène 1-0 face à Otoho après le but de Belhocini (14e) en Coupe CAF
Publicité
1 min de lecture
Google News

À la 14e minute, le CR Belouizdad a débloqué la situation grâce à une action collective bien menée. Le mouvement est né dans leur camp avant de se développer par une série de passes précises qui ont percé la défense adverse.

La finition a été l’œuvre de Belhocini, qui a exploité une passe en profondeur servie par Khacef pour tromper le gardien. L’enchaînement a été fluide, illustrant la cohésion et la rapidité d’exécution des Algériens dès l’entame de la partie.

Ce premier but souligne l’ascendant pris par Belouizdad au début du match et contraint leurs opposants à réagir rapidement pour rééquilibrer les débats.

Publicité

Articles liés

AS FAR qualifié pour les quarts de la LDC CAF après un nul contre Al AhlyFootball : CR Belouizdad bat l’AS Otoho et prend la tête du CC CAFAlex Iwobi atteint 100 matchs avec FulhamLigue 1 J22 Lyon-Nice quelle chaîne TV
Merci pour votre lecture — publicité