CR Belouizdad – Otôho J6 Coupe CAF : chaînes TV pour suivre le match

CR Belouizdad reçoit Otôho d’Oyo ce dimanche 15 février 2026 à 16h GMT au stade Nelson Mandela de Baraki, à l’occasion de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération de la CAF. Cette affiche, bien qu’inutile sur le plan de la qualification, restera déterminante pour l’ordre final du groupe C.

Les deux équipes sont d’ores et déjà assurées de poursuivre la compétition, mais seul le premier rang reste à attribuer. Le Chabab algérien pointe en tête avec 12 points, résultats de quatre succès et d’un revers. Leur unique défaite remonte à la première confrontation du groupe, un 4-1 concédé face au club congolais à l’aller.

Otôho, qui occupe la deuxième place avec 9 unités, doit impérativement s’imposer pour renverser la situation et s’emparer de la première position. Un partage des points suffira donc aux Belouizdadis pour conserver la tête du classement, alors que les Congolais auront tout intérêt à tenter d’aller chercher les trois points pour bouleverser la hiérarchie.

Diffusion

La rencontre sera retransmise en direct sur beIN Sports 5 et accessible en streaming via beIN Connect MENA HD.