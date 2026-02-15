CR Belouizdad et AS Otoho se disputent la tête du groupe en J6 de la Coupe de la Confédération

La phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF s’achève ce dimanche avec un duel attendu entre le CR Belouizdad et l’AS Otoho, programmé à 16h GMT en Algérie. Les deux équipes ont déjà validé leur passage au tour suivant, mais la première place du groupe reste en jeu et promet une opposition animée.

Au classement, les Algérois dominent avec 12 points, tandis que les Congolais suivent à trois longueurs. Pour le CRB, un match nul suffira à préserver sa position; pour l’AS Otoho, seul un succès permettrait de s’emparer de la tête du groupe, grâce au résultat favorable obtenu lors du match aller.

La confrontation revêt par ailleurs une dimension émotionnelle : lors de la première rencontre, l’AS Otoho avait infligé une sévère défaite (4-1) aux Rouge et Blanc sur leur pelouse. Ce revers reste vif dans les esprits et le CRB aura à cœur de redresser la barre devant son public.

Enjeux et contexte

Sur le papier, le CR Belouizdad part avec des atouts — le soutien du public, le besoin d’effacer le score du match aller et une phase de groupes globalement maîtrisée. Pourtant, l’AS Otoho a déjà montré qu’elle peut faire la différence hors de ses bases et arrive avec la certitude qu’un succès renverserait la hiérarchie.

Les deux formations aborderont la rencontre sans la pression de la qualification mais avec la volonté affichée de terminer en tête : la première place peut influer sur le tirage du tour suivant et offrir un chemin plus clément. Les choix tactiques, la gestion de l’émotion et la capacité à concrétiser les occasions seront déterminants.

Au-delà du résultat, ce match pourrait servir de revanche pour le CRB et d’affirmation pour l’AS Otoho, dans un contexte où chaque équipe cherche à soigner son image sur la scène continentale. Le stade algérien devrait offrir une affiche disputée, où l’enjeu sportif se mêlera à la revanche et à la stratégie pour le prochain tour.