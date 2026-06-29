Courteney Cox et Johnny McDaid se sont séparés après dix ans de relation

Courteney Cox et le musicien Johnny McDaid ont mis fin à leur relation après dix ans, d’après des médias américains qui rapportent la séparation sans que les intéressés n’en expliquent les raisons. Leur rupture, confirmée notamment par le Daily Mail, intervient après une relation marquée par des fiançailles, des réconciliations et plusieurs apparitions publiques jusqu’à l’US Open de septembre 2025.

Ancienne star de la série Friends, Courteney Cox revient d’un parcours sentimental médiatisé : mariée à David Arquette en 1998, elle a donné naissance à leur fille Coco en 2004 après plusieurs fausses couches, avant d’annoncer son divorce en 2012. Sa vie privée a ensuite été suivie de près par la presse, en particulier sa relation avec Johnny McDaid, décrite comme longue et intermittente.

Le couple, qui comptait douze ans d’écart, s’est affiché à plusieurs reprises et a partagé des marques d’affection publiques. En juillet précédent, Courteney Cox lui avait adressé un message d’anniversaire très intime. Les deux artistes ont traversé des périodes de doute, notamment pendant le confinement, mais ces épisodes n’avaient pas semblé mettre un terme à leur lien jusqu’à l’annonce de la séparation.

Des fiançailles, des ruptures et des réconciliations

Courteney Cox et Johnny McDaid se sont fiancés lors de leur relation, sans pour autant franchir le pas du mariage. Interrogée par People en 2022, l’actrice louait les qualités de son compagnon : « Il est à l’écoute. Et je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi patient. Il donne de bons conseils. J’aime sa sensibilité, ses intentions, son éthique », déclarait-elle, évoquant aussi son goût pour la poésie et l’écriture.

Selon des éléments repris par la presse, le couple s’était officiellement fiancé neuf mois après leur rencontre en 2012, avant de se séparer en 2015. Ils se seraient rabibochés l’année suivante. Courteney Cox a évoqué publiquement la difficulté d’une rupture intervenue « au bout de trois ans » et survenue « en pleine thérapie », soulignant l’intensité émotionnelle de cette période.

Malgré ces épisodes, le trio d’événements—fiançailles, séparation, réconciliation—illustre la nature intermittente de leur relation au fil des années. Les échanges publics, messages et interviews donnaient l’image d’un couple attaché l’un à l’autre, tout en évitant de s’engager sur le plan du mariage.

La séparation récente a été relayée par la presse américaine sans autres précisions sur les motifs. Aucun des représentants de Courteney Cox et Johnny McDaid n’a souhaité s’exprimer publiquement sur cette rupture. Leur dernière apparition commune en public remonte à l’US Open en septembre 2025.