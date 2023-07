Coupe UFOA B U20: les Guépards béninois sur la 3è manche du podium

-Publicité-

Le Bénin a arraché la médaille de bronze à la Coupe UFOA B U20 2023 après sa victoire face au Togo (2-0) ce jeudi à Abidjan, en match de classement.

C’est finalement le Bénin qui accompagnera la Côte d’ivoire et le Burkina Faso sur le podium de la deuxième édition du tournoi de l’UFOA B U20 2023 qui se déroule à Abidjan. Les Guépards juniors ont arraché la médaille de bronze de la compétition après leur victoire de ce jeudi face au Togo. Au terme d’une rencontre assez plaisante, comptant pour le match de classement, les Béninois se sont imposés sur le score de 2-0.

Longtemps tenue en échec par les Eperviers, la team U20 du Bénin a débloqué la situation au retour des vestiaires. Appliquant à la lettre les consignes reçues à la pause, les fauves ont déroulé sur des buts de Bienvenu Vignonou et Gabriel Mouleiro. Le premier a ouvert le score à la 55è minute et le second a clos la partie dans le dernier quart d’heure.

Le Bénin arrache donc la troisième manche sur le podium de cette deuxième édition de la Coupe UFOA B. Un parcours encourageant des Guépards même si le peuple béninois aurait aimé que ses jeunes ambassadeurs reviennent à Cotonou avec la Coupe après avoir échoué en finale, face au Nigéria (1-3), lors de la précédente édition.

