Coupe UFOA B U20: le Bénin face au Togo ce jeudi pour la médaille de bronze

-Publicité-

Le Bénin affronte le Togo ce jeudi au stade Champroux de Marcory à Abidjan. Un duel décisif entre les Guépards et les Eperviers, comptant pour le match de classement de la Coupe UFOA B U20.

En attendant la grande finale entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso prévue dans la soirée, la petite finale de la Coupe UFOA B U20 2023 opposera cet après-midi le Bénin au Togo. Une rencontre prévue à 16 heures (GMT+1) au stade Robert Champroux de Marcory à Abidjan, comptant pour le match de classement du tournoi.

Victorieux des Togolais (2-1) en phase de groupe, les Béninois partent favoris pour ce match. Avec une équipe très technique dont une défense très solide et un gardien de but impériale dans ses cages, les hommes de Mathias Déguénon disposent en tout cas d’arguments pour prétendre arracher la médaille bronze de cette compétition. La team U20 du Bénin sort d’ailleurs d’une rencontre explosive face aux Ivoiriens. Et malgré la défaite, les Guépards ont livré une très belle copie. Reste seulement à ne plus prendre des buts pourtant évitables.

Articles similaires