Coupe UFOA B U20 (F): Niger-Burkina Faso pour la relance du Mena

-Publicité-

Etrillé par le Nigéria (0-7) pour sa première sortie, le Niger affronte le Burkina Faso ce mercredi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe B de la Coupe UFOA B U20 qui se déroule à Kumasi. Une rencontre importante pour le Mena qui vise la victoire pour se relancer.

Fessé par le Nigéria (0-7) lors de son premier match, le Niger est déterminé à se donner une chance d’espérer pour le reste de la compétition. Une victoire face au Burkina Faso ce mercredi est donc nécessaire aux Menas afin de maintenir leurs chances de qualification pour les demi-finales. Une tâche qui s’annonce difficile pour les U20 du Niger qui vont défier une équipe burkinabè, en course pour le dernier carré.

Vainqueurs du Togo sur le score de 2-0, les Etalons juniors visent également à obtenir la qualification avant d’affronter le Nigeria lors de la troisième journée. Le Nigeria est non seulement le favori du groupe B, mais aussi de la compétition dans son ensemble. Ainsi, les Burkinabè chercheront à remporter le match pour se mettre à l’abri le plus tôt possible.

- Publicité-

Dans le pire des cas, un match nul semblerait être un espoir pour les deux équipes. Si le Nigeria l’emporte face au Togo, le Burkina Faso pourrait conserver sa deuxième place dans le groupe. Pendant ce temps, le Niger conservera un faible espoir pour le tour suivant.

Articles similaires