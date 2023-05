Coupe UFOA B U20 (F): le Bénin écrase la Côte d’Ivoire et se relance

-Publicité-

Le Bénin a disposé de la Côte d’ivoire (5-2) mardi soir, à l’occasion de la deuxième journée du groupe A de la Coupe UFOA B U20 (F) qui se déroule à Kumasi. Une victoire précieuse des Amazones qui ne sont plus qu’à un pas des demi-finales.

Belle réaction de la sélection béninoise! En difficulté après leur cinglante défaite face au Ghana (0-3) en ouverture, les Amazones reviennent dans la course à la qualification en demi-finale de la Coupe UFOA B U20 (F). Mardi soir, les Béninoises ont pris trois précieux points face à la Côte d’Ivoire. Contre les Eléphanteaux dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe A, les filles du coach Abdoulaye Ouzérou se sont imposés sur le score de 5-2.

Réalistes et très agressives, les Amazones ont démarré la rencontre en trombe avec l’ouverture du score dès les premières minutes sur un but contre son camp. À la 29e minute, Merveille Zinsou a doublé la mise, portant le score à 2-0 à la mi-temps. Cependant, l’intensité de l’équipe béninoise va chuter au retour des vestiaires, permettant aux joueurs ivoiriens de revenir dans le jeu.

Relancés par leur capitaine Essi Dagba qui réduisit la marque à la 54è minutes, les Eléphanteaux arrachèrent l’égalisation, quelques minutes plus tard, quand Amenan N’dri surprend la défense béninoise pour s’offrir une sublime réalisation (58e). Mais la team U du Bénin va vite reprendre les devants avec le but de Milhad Sadikou à la 64e minute. L’attaquante de l’AAS Sarcelles signe ensuite le doublé pour porter le score à 4-2 à la 68e minute. Et comme pour clore la partie, Saoudath Imorou à la suite d’une action collective, va y aller de son but pour le 5-2.

Un bon succès des Béninoises qui ont fait un grand pas vers les demi-finales. La qualification des Amazones pour le dernier carré dépend désormais du résultat du dernier match de la poule A, entre Côte d’Ivoire et le Ghana. Un nul ou une victoire des Black Princess arrangerait les Béninoises.

