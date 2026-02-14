Coupe LFFP : l’OL Lyonnes rejoint le PSG en finale

L’Olympique Lyonnais a validé son ticket pour la finale de la Coupe LFFP en s’imposant largement à Dijon. Quelques heures après la qualification du PSG, qui avait battu le Paris FC 3-0, les Lyonnaises rejoignent donc les Parisiennes pour le dernier acte programmé le 14 mars à Abidjan.

La rencontre a rapidement basculé en faveur des visiteuses : Ada Hegerberg a trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de la première période, offrant ainsi une avance confortable aux Rhodaniennes avant la pause.

Au retour des vestiaires, une faute de Haelewyn sur Becho a entraîné un penalty en faveur de Lyon, mais le tir d’Hegerberg a été détourné par la gardienne dijonnaise Talaslahti (48e). Malgré cet échec, l’OL a creusé l’écart peu après via un corner exécuté par Bacha, le ballon trompant la vigilance de la portière à la 64e minute.

Les temps forts de la fin de match

La domination lyonnaise s’est poursuivie : Horan a frappé la barre transversale à la 68e minute, tandis que Dijon a manqué une belle occasion de revenir grâce à Kopinska, qui n’a pas cadré son duel avec la gardienne (74e).

Dans les dernières minutes, Katoto a alourdi le score en reprenant un centre de Benyahia (88e), scellant un succès net et sans appel sur le score de 4-0. En s’imposant en Bourgogne, l’OL s’apprête donc à défier le PSG pour l’attribution du trophée lors de cette première édition de la Coupe LFFP.