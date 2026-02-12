Coupe LFFP (demi‑finale) : Dijon FCO – OL Lyonnes

Avant la demi-finale de la Coupe LFFP, l’entraîneur dijonnais s’est exprimé auprès du site de la Fédération Française de Football. Le Dijon FCO, vainqueur 2-1 du FC Nantes en quarts, se prépare à accueillir l’OL Lyonnes pour une affiche majeure de la compétition.

La rencontre est programmée samedi à 19h au Stade Gaston-Gérard. Il s’agit pour le club bourguignon de disputer sa troisième demi-finale dans cette épreuve, après 2011 et 2025, une étape qui renforce l’événement pour les joueuses et les supporters.

Contrairement à une posture résignée face à une équipe de haut niveau, Pierre-Alain Picard refuse d’envisager la confrontation comme d’ores et déjà perdue. Septième du championnat après quinze journées, Dijon va affronter le leader du classement et le technicien entend aborder la partie avec ambition plutôt qu’avec fatalisme.

Approche tactique et état d’esprit

Sur le plan tactique, l’objectif affiché est d’abord défensif : réduire les espaces, rester très compact et gêner l’adversaire dans ses circuits de jeu. Le staff souhaite installer une animation qui complique la lecture pour les Lyonnaises afin de limiter leurs automatismes et leurs possibilités de pénétration.

En attaque, l’idée est d’avoir des intentions claires pour forcer des duels favorables et créer des situations où le rapport de forces peut basculer en faveur de Dijon. Plus le match sera maîtrisé dans ses phases, plus il sera difficile pour l’OL d’exprimer pleinement sa supériorité. Le temps de jeu et la capacité à conserver les valeurs du groupe sont perçus comme des atouts pour accrocher la prolongation voire faire basculer la rencontre.