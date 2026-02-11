Coupe du Roi : Simeone appelle l’Atlético à un bon match face au Barça

À la veille de la demi-finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone, Diego Simeone a tenu une mise au point ferme lors de la conférence d’avant-match. L’affrontement est programmé ce jeudi à 20h00 GMT au Riyadh Air Metropolitano, et l’entraîneur argentin a rappelé l’importance d’une prestation aboutie pour espérer tenir tête aux Catalans.

Simeone n’a pas caché la difficulté de la rencontre, tout en manifestant sa confiance dans les capacités de son groupe à renverser la situation. Il a souligné son engagement envers le club et les supporters, affirmant sa présence constante et sa volonté de voir l’équipe poursuivre sa progression. Le fait que l’Atlético dispute sa troisième demi-finale de Coupe consécutive témoigne, selon lui, d’une dynamique qu’il faut préserver en continuant à rivaliser avec détermination.

Le technicien a ensuite détaillé les caractéristiques du Barça du moment, observant que l’adversaire traverse une période de grande forme. Il a insisté sur la difficulté à obtenir un résultat positif contre une formation qui impose un pressing élevé, une défense avancée et une circulation de balle très rapide, ce qui rend la tâche de neutralisation particulièrement exigeante. À ses yeux, la rencontre s’annonce âpre et rythmée.

Perspectives tactiques et ambiance

Sur le plan tactique, Simeone a rappelé la nécessité d’une organisation sans faille et d’une discipline collective afin de limiter les espaces que recherche Barcelone. Il a mis en avant l’importance de compenser l’intensité adverse par une rigueur défensive et une exploitation opportuniste des phases de transition. L’Atlético devra conjuguer solidité et lucidité offensive pour espérer inverser les rapports de force.