Coupe du Roi, quart de finale : titulaires d’Athletic Bilbao et de la Real Sociedad

Les compositions des équipes pour le quart de finale de la Coupe du Roi opposant l’Athletic Bilbao à la Real Sociedad ont été communiquées. La rencontre se jouera ce mercredi à San Mamés, coup d’envoi prévu à 20h GMT, et s’annonce perturbée par de nombreuses indisponibilités des deux côtés.

Ernesto Valverde doit bricoler son onze en raison d’un grand nombre d’absents chez les Rouges et Blancs. Outre les suspensions d’Aitor Paredes et Yeray Álvarez, l’Athletic déplore plusieurs blessés : Oihan Sancet, Yuri Berchiche, Dani Vivian et Alex Berenguer manqueront à l’appel. S’ajoutent à la liste Maroan Sannadi, Unai Egiluz et Beñat Prados, contraints de rester à l’écart.

De son côté, la Real Sociedad dirigée par Pellegrino Matarazzo présente elle aussi une sélection allégée. Take Kubo, Ander Barrenetxea, Arsen Zakharyan, Luka Sucic et Iñaki Rupérez sont absents, ce qui oblige l’entraîneur à revoir ses options offensives et son plan de jeu.

Les alignements retenus

Athletic Bilbao aligne Álex Padilla dans les cages, devant une défense composée d’Iñigo Lekue, Aymeric Laporte et Iker Monreal, avec Adama Boiro sur le flanc. Au milieu, Alejandro Rego et Mikel Jauregizar sont chargés de la récupération et de la distribution. Le trio offensif est formé de Robert Navarro, Unai Gómez et Iñaki Williams, avec Gorka Guruzeta positionné en pointe.

Pour la Real Sociedad, Álex Remiro démarre dans les buts. La charnière et les latéraux seront Aihen Muñoz, Duje Ćaleta-Car, Jon Martín et Jon Aramburu. Le milieu de terrain se compose de Beñat Turrientes, Carlos Soler et Pablo Marín. En attaque, Sergio Gómez, Gonçalo Guedes et Mikel Oyarzabal auront la responsabilité de mettre à mal la défense locale.