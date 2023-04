Coupe du Roi: Osasuna attend le Barça ou le Real Madrid en finale

Osasuna a décroché son ticket pour la finale de la Coupe du Roi, ce mardi soir, après son match nul contre BIlbao (1-1, AP) en demi-finale retour. Les Rojillos affronteront le FC Barcelone ou le Real Madrid lors du dernier match de la compétition.

La première demi-finale retour de la Coupe du Roi se déroulait ce mardi, avec une opposition entre Osasuna et l’Athletic Bilbao. Vainqueur de la manche aller (1-0), Osasuna se déplaçait sur la pelouse de Bilbao pour tenter de conserver son résultat. Mais les Rojillos concédaient l’ouverture du score un peu après l’heure de jeu, sur une réalisation de Inaki Williams. (0-1, 33e). Un but qui ramenait les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matches.

Malgré la persévérance de Bilbao pour marquer un second but, Osasuna tenait bon et montrait une grande résistance. Les deux équipes étaient finalement à égalité après 90 minutes, ce qui a conduit à une prolongation de 30 minutes. Et, à la 116ème minute, Ibañez a réussi à égaliser, redonnant l’avantage à Osasuna sur la double confrontation (2-1) et condamnant ainsi l’Athletic Bilbao.

Osasuna se qualifie donc pour la finale de la Coupe du Roi, où il affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Les deux géants espagnols se retrouvent ce mercredi soir, pour le manche retour de leur double confrontation. Après sa victoire (1-0) sur la pelouse des Merengue, le Barça est en ballotage favorable pour décrocher son ticket pour la finale de la compétition.