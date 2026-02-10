Coupe du Roi : Matarazzo souligne l’identité de jeu de l’Athletic Bilbao

Ce mercredi à 20h GMT, l’Athletic Bilbao accueille la Real Sociedad pour la première manche des demi-finales de la Coupe du Roi. À la veille de ce rendez‑vous basque, l’entraîneur de la Real a pris soin de souligner le respect qu’il porte à l’adversaire, tout en montrant de la confiance dans les capacités de son groupe.

En conférence de presse, il a rappelé que cette confrontation se joue sur deux rencontres et qu’il faudra maîtriser l’ensemble des 180 minutes plutôt que de se contenter d’un seul acte. Il a prévenu contre une approche trop prudente, qui pourrait se révéler contre‑productive face à la ferveur du public bilbaíno, et a insisté sur l’objectif de viser le meilleur résultat possible sans se renfermer.

Sur le plan tactique, il est resté volontairement évasif et a préféré insister sur la progression et la régularité de son effectif. Selon lui, l’équipe a accumulé plusieurs signaux positifs tout en identifiant des points à améliorer ; l’idée étant de capitaliser sur les acquis sans dévoiler les recettes retenues pour ce derby de Copa.

Lecture de l’Athletic

Interrogé sur la question du favori, le technicien a effacé toute hiérarchie établie : ce type de duel et l’intensité d’un derby peuvent équilibrer les débats, la pression et l’ambiance du stade pouvant faire pencher la balance. Il a réaffirmé le respect profond pour Bilbao, tout en affichant de la sérénité quant à l’état de forme de ses joueurs.