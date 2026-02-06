Coupe du Roi: les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales

L’Atlético, Barcelone, l’Athletic et la Real Sociedad ont composté leur ticket pour les demi-finales de la Coupe du Roi dont le tirage au sort est prévu ce vendredi.

Le dernier carré de la Copa del Rey est désormais connu, et il a une forte saveur de Liga ! Après les quarts de finale achevés jeudi soir, quatre géants du football espagnol se sont taillé la part du lion pour accéder aux demi-finales : l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone, l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad.

Le passage en force le plus spectaculaire est incontestablement à mettre au crédit de l’Atlético. Les hommes de Diego Simeone ont écrasé le Real Betis sur le score sans appel de 5-0, un véritable coup de massue asséné au Benito Villamarín. La nouvelle recrue Ademola Lookman a marqué de son empreinte ce succès éclatant, confirmant l’état de grâce des Colchoneros.

Ils rejoignent ainsi un trio de poids. Le FC Barcelone, l’Athletic Bilbao – historiquement friand de cette compétition – et la Real Sociedad, toujours aussi redoutable en coupe, complètent un plateau d’exception. Le trophée sera donc décerné à l’une de ces quatre légitimistes.