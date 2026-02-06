Coupe du Roi: les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales
L’Atlético, Barcelone, l’Athletic et la Real Sociedad ont composté leur ticket pour les demi-finales de la Coupe du Roi dont le tirage au sort est prévu ce vendredi.
Le dernier carré de la Copa del Rey est désormais connu, et il a une forte saveur de Liga ! Après les quarts de finale achevés jeudi soir, quatre géants du football espagnol se sont taillé la part du lion pour accéder aux demi-finales : l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone, l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad.
Le passage en force le plus spectaculaire est incontestablement à mettre au crédit de l’Atlético. Les hommes de Diego Simeone ont écrasé le Real Betis sur le score sans appel de 5-0, un véritable coup de massue asséné au Benito Villamarín. La nouvelle recrue Ademola Lookman a marqué de son empreinte ce succès éclatant, confirmant l’état de grâce des Colchoneros.
Ils rejoignent ainsi un trio de poids. Le FC Barcelone, l’Athletic Bilbao – historiquement friand de cette compétition – et la Real Sociedad, toujours aussi redoutable en coupe, complètent un plateau d’exception. Le trophée sera donc décerné à l’une de ces quatre légitimistes.
L’heure est maintenant au suspense stratégique. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu dans la journée, définissant les deux affiches qui mèneront vers la finale. Les matchs aller sont programmés les 10 et 11 février, promettant des ambiances électriques, avant les retour décisifs les 4 et 5 mars. Le chemin vers la « Décima » ou vers un nouveau sacre est ouvert.