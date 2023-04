Coupe du Roi: les compos officielles du choc Barça-Real Madrid

Découvrez les compos officielles du choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid, au Camp Nou, comptant pour la demi-finale retour de la Coupe du Roi.

Après sa victoire 1-0 lors de la manche aller, le FC Barcelone va tenter de valider son ticket pour la finale de la Coupe d’Espagne ce mercredi soir. Les protégés de Xavi reçoivent les Merengue dans leur antre du Camp Nou, ce mercredi soir (19h, GMT) dans un nouveau Clasico qui s’annonce tendu. Battus à l’aller, les Madrilènes devront de leur côté livrer une prestation XXL pour espérer retourner la situation.

Pour ce match couperet, Xavi, privé de nombreux joueurs, a aligné un 4-3-3 avec une défense composée d’Araujo, Koundé, Alonso et Baldé. Lewandowski mènera l’attaque catalane aux côtés de Raphinha et Gavi. En face, Carlo Ancelotti a titularisé Rodrygo sur l’aile droite de l’attaque du Real Madrid, pour accompagner les titulaires inamovibles Vinicius Jr et Karim Benzema, auteur d’un triplé ce week-end. Fede Valverde retrouve sa place au milieu de terrain, aux côtés de Kroos et Modric.

Les compos officielles

FC Barcelone : Ter Stegen – Araujo, Koundé, Alonso, Balde – Roberto, Busquets, Kessie – Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga – Modric, Kroos, Valverde – Rodrygo, Benzema, Vinicius.