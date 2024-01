Coupe du Roi: les compos officielles de Unionistas – FC Barcelone

-Publicité-

Le FC Barcelone et l’Unionistas FC s’affrontent ce jeudi soir (19h30, GMT+1) en huitième de finale de la Coupe du Roi. Les onze entrants des deux équipes viennent de tomber.

Quelques jours après la gifle reçue par le Real Madrid (1-4) en finale de la Supercoupe d’Espagne, le Barça retrouve les pelouses. Les Blaugranas affrontent Salamanque ce jeudi, dans le cadre des 8ès de finale de la Coupe du Roi. Un nouveau défi pour les Catalans qui doivent remporter la victoire pour arracher leur ticket pour les quarts de finale.

Du même Pays:

Pour ce match qualificatif pour les quarts de finale, l’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a aligné un 4-3-3 classique avec Pena dans les cages. Devant, Sergio Roberto, Koundé, Christensen et Baldé forment le rideau défensif. Ferran Torres, Félix et Guiu sont chargés de l’animation offensive. En face, Unionistas se présente en 4-4-2 avec Serrano, Rastrojo et Losada en attaque.

Les compositions officielles :

Unionistas : Martinez – Mayor, Jimenez, Ruiz, Gimenez – Adri, Tur, Gomez, Serrano – Rastrojo, Losada

FC Barcelone : Peña – Roberto, Koundé, Christensen, Baldé – Fermin, Romeu, de Jong – Torres, Guiu, Félix