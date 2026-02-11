Coupe du Roi: le Barça privé de plusieurs cadres pour le choc contre l’Atlético Madrid

La Coupe du Roi est à l’honneur ce jeudi avec les rencontres des demi-finales. Grand favori pour le sacre, le Barça affrontera l’Atlético Madrid. Un duel au sommet entre les deux formations qui donneront certainement tout pour arracher le billet qualificatif pour la finale. Pour ce grand rendez-vous, le Barça sera privé de plusieurs cadres. Marcus Rashford et Raphinha vont en effet manquer à l’appel. L’international anglais souffre d’une douleur au genou gauche.