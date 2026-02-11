Coupe du Roi: le Barça privé de plusieurs cadres pour le choc contre l’Atlético Madrid
Le Barça affronte l’Atlético Madrid ce jeudi en Coupe du Roi. Plusieurs cadres des Blaugrana vont manquer ce rendez-vous.
La Coupe du Roi est à l’honneur ce jeudi avec les rencontres des demi-finales. Grand favori pour le sacre, le Barça affrontera l’Atlético Madrid. Un duel au sommet entre les deux formations qui donneront certainement tout pour arracher le billet qualificatif pour la finale. Pour ce grand rendez-vous, le Barça sera privé de plusieurs cadres. Marcus Rashford et Raphinha vont en effet manquer à l’appel. L’international anglais souffre d’une douleur au genou gauche.
«Le joueur de l’équipe première Marcus Rashford souffre d’une douleur au genou gauche après avoir reçu un coup lors du match contre Majorque samedi au Spotify Camp Nou. Le joueur manquera le match de la Copa del Rey de jeudi contre l’Atlético de Madrid», indique le communiqué des Culés.