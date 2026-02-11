Benin Web TV
Coupe du Roi: le Barça privé de plusieurs cadres pour le choc contre l’Atlético Madrid

Le Barça affronte l’Atlético Madrid ce jeudi en Coupe du Roi. Plusieurs cadres des Blaugrana vont manquer ce rendez-vous.

Football
La Coupe du Roi est à l’honneur ce jeudi avec les rencontres des demi-finales. Grand favori pour le sacre, le Barça affrontera l’Atlético Madrid. Un duel au sommet entre les deux formations qui donneront certainement tout pour arracher le billet qualificatif pour la finale. Pour ce grand rendez-vous, le Barça sera privé de plusieurs cadres. Marcus Rashford et Raphinha vont en effet manquer à l’appel. L’international anglais souffre d’une douleur au genou gauche.

«Le joueur de l’équipe première Marcus Rashford souffre d’une douleur au genou gauche après avoir reçu un coup lors du match contre Majorque samedi au Spotify Camp Nou. Le joueur manquera le match de la Copa del Rey de jeudi contre l’Atlético de Madrid», indique le communiqué des Culés.

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓

The first team player Marcus Rashford has pain in his left knee after taking a blow in the game against Mallorca on Saturday at Spotify Camp Nou. 

The player will miss Thursday's Copa del Rey game against Atlético Madrid. pic.twitter.com/OsfLx0NYcI

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2026


