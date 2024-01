Coupe du Roi: l’Atletico vient à bout du Real Madrid et file en quarts

-Publicité-

A l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe du Roi, ce jeudi soir, l’Atletico est venu à bout du Real Madrid, après prolongation, sur le score de 4-2.

Quelques jours après la défaite en Supercoupe d’Espagne, l’Atletico Madrid recevait ce jeudi, au Civitas Metropolitano, le Real Madrid en huitièmes de finale de la Copa del Rey. L’occasion pour les Colchoneros de prendre leur revanche sur leur éternel rival. Dans une rencontre encore une fois très disputée, qui s’est allongée jusqu’en prolongation, les protégés de Diego Simeone se sont imposés sur le score de 4-2.

Le premier acte était très serré, entre deux équipes qui se montraient assez prudentes, mais c’est l’ATM qui va ouvrir le score par l’intermédiaire de Samuel Lino (1-0, 39e). Un avantage de courte durée, puisque les Merengue vont égaliser quelques minutes plus tard sur une terrible erreur de Jan Oblak (1-1, 45+1). A la pause, les deux équipes se neutralisaient.

Au retour des vestiaires, Alvaro Morata redonnait l’avantage aux siens (2-1, 57e). Loin de se laisser abattre, le Real Madrid va repartir à l’abordage et va finir par égaliser grâce à Joselu, deux minutes après son entrée en jeu (2-2, 82). Le sort de la rencontre va finalement se décider en prolongation. Antoine Griezmann (100e) et Rodrigo Riquelme (119e) offraient la victoire et la qualification aux hommes de Diego Simeone. De leur côté, les coéquipiers de Jude Bellingham disent adieu à leur première compétition de la saison.