Coupe du Roi (demi‑finale) : Atlético Madrid ouvre le score contre le FC Barcelone

Au coup d’envoi, la rencontre a très vite basculé. Dès la 7e minute, une passe en retrait d’Eric García destinée à son gardien s’est soldée par une mauvaise réception, offrant à l’adversaire une opportunité immédiate.

Au coup d’envoi, la rencontre a très vite basculé. Dès la 7e minute, une passe en retrait d’Eric García destinée à son gardien s’est soldée par une mauvaise réception, offrant à l’adversaire une opportunité immédiate.

Le portier barcelonais n’a pas maîtrisé le ballon et l’équipe madrilène a su en tirer profit pour concrétiser l’occasion. Le score a ainsi été ouvert en faveur de l’Atlético, changeant d’emblée la physionomie du match.

Ce type d’erreur défensive, commise aussi tôt dans la partie, a mis une pression supplémentaire sur les visiteurs, contraints de réorganiser leur jeu pour tenter de revenir au score. Les supporters, surpris, ont vu la rencontre prendre une tournure plus physique et tendue.

Publicité

Conséquences immédiates sur la dynamique du match

Avec l’avantage obtenu si rapidement, les Madrilènes ont pu gérer le tempo et exploiter les espaces laissés par des Catalans désorganisés. De son côté, le staff technique du FC Barcelone a dû rapidement réfléchir à des ajustements tactiques pour limiter les contre-attaques et relancer la construction depuis l’arrière.

La suite de la demi-finale dépendra largement de la capacité des Blaugrana à retrouver de la sérénité dans leur relance et à éviter de nouvelles pertes de balle dangereuses, tandis que l’Atlético cherchera à verrouiller son avance en s’appuyant sur sa solidité défensive.