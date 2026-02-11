Coupe du Roi : chaînes pour suivre Athletic Bilbao – Real Sociedad en direct

Ce mercredi soir, l’un des rendez‑vous les plus attendus du football basque se déroulera à l’occasion de la manche aller des quarts de finale de la Coupe du Roi : Athletic Club contre Real Sociedad. Le coup d’envoi est fixé à 20h00 GMT et l’affiche devrait attirer une large audience tant en Espagne qu’à l’étranger.

Les téléspectateurs présents en Espagne pourront suivre la rencontre sur TVE La 1. Les abonnés aux offres payantes auront également accès au match via les bouquets et plateformes commerciales, notamment les services Movistar (dont les chaînes dédiées à la Liga) et la version espagnole de fuboTV.

Dans le Maghreb et dans certaines parties de l’Asie, la diffusion sera proposée par MBC Shahid et MBC Action. Par ailleurs, plusieurs opérateurs internationaux retransmettront l’affrontement : on retrouvera notamment Startimes World Football, Sporty TV, Sport TV4, Sport TV Multiscreen, Digi Sport 2 (Roumanie), Digi Online, Prima Sport 2, Orange TV Go et Prima Play selon les territoires.

Contexte sportif

Sur le plan sportif, ces deux équipes basques se sont déjà croisées à deux reprises cette saison en championnat : la Real Sociedad s’était imposée 3-2 lors du premier duel, avant qu’un match nul 1-1 ne soit enregistré à San Mamés le 1er février. Ces précédentes confrontations laissent présager une rencontre disputée, où la localité et la rivalité historique joueront un rôle important dans l’intensité du duel.

Pour ceux qui privilégient la consultation en ligne, la plupart des diffuseurs mentionnés proposent des solutions de streaming via leurs applications ou portails web, sous réserve d’un abonnement ou d’une offre régionale. Pensez à vérifier la disponibilité du direct dans votre pays et les éventuelles restrictions géographiques avant le coup d’envoi.