Coupe du monde U20: la Gambie finit en tête, le Sénégal éliminé, le programme des 8ès de finale

Neutralisé par la Colombie (1-1), le Sénégal ne disputera pas les huitièmes de finale de la Coupe du monde U20. Tout le contraire de la Tunisie, la Gambie et le Nigéria qui ont validé leur ticket pour le tour suivant.

De quatre sélections africaines, trois disputera les huitièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans qui se déroule en Argentine. Il s’agit de la Gambie, de la Tunisie et du Nigéria. Déjà qualifiés dès la deuxième journée, les jeunes Scorpions ont terminé premiers du groupe F avec 7 points. Conséquence de leur nul face à leur dauphin Corée du Sud (0-0) lors de la dernière journée.

Les Gambiens n’ont pas été loin de réaliser un sans faute mais ils ont péché dans le dernier geste et se sont heurtés à un bon gardien dans le but adverse. Celui-ci a sorti d’un superbe arrêt réflexe une tête d’Adama Bojang à bout portant, puis il a détourné du bout des doigts une frappe de Colley sur son poteau. Un résultat frustrant mais sans conséquence pour les finalistes de la dernière CAN U20 qui défieront l’Uruguay en 8es de finale.

La Tunisie, la miraculée

Battue par l’Uruguay (0-1) lors du dernier tour, la Tunisie doit sa qualification en huitième de finale à la France. En effet, alors qu’une victoire du Honduras ou un succès des Français par plus de deux buts d’écart aurait éliminé la Tunisie, les Bleuets se sont imposés 3-1 face aux Honduriens après avoir renversé leur adversaire durant la dernière demi-heure.

Conséquence, les Aiglons de Carthage terminent parmi les quatre meilleurs troisièmes tous groupes confondus, avec un total de 3 points, en devançant à la différence de buts (+1) la France (0) et le Japon (-1, groupe C), qui sont quant à eux éliminés. C’est également le même sort pour le Sénégal qui sort du tournoi après une campagne minable où les Lionceaux de la Téranga n’ont pris que deux points en trois sorties.

Le programme des huitièmes de finale (heure en GMT+1):

Mardi 30 mai :

Etats-Unis U20 18h30 Nouvelle-Zélande U20

Ouzbékistan U20 22h00 Israel U20

Mercredi 31 mai :

Tunisie U20 18h30 Brésil U20

Colombie U20 18h30 Slovaquie U20

Nigeria U20 22h00 Argentine U20

Angleterre U20 22h00 Italie U20

Jeudi 01er juin :

Gambie U20 18h30 Gambie U20

Equateur U20 22h00 Corée du Sud U20

