Coupe du monde U20 2023: le Sénégal reste en vie

Le Sénégal a arraché une infirme chance de se qualifier pour le second tour de la Coupe du monde U20 2023 après son nul précieux face à Israël (1-1) mercredi soir.

Battu d’entrée par le Japon (0-1), le Sénégal a signé mercredi soir une deuxième sortie sans victoire dans cette phase de groupe de la Coupe du monde U20 qui se déroule en Argentine. Contre Israël dans un match comptant pour la deuxième journée de la poule C, les Lionceaux de la Téranga ont fini le match sur un score de parité (1-1).

Après une première période sans but où chaque camp a manqué l’occasion de concrétiser ses quelques occasions, le jeu s’est emballé au retour des vestiaires. Plus présents dans la moitié de terrain adverse, les Sénégalais vont plusieurs fois porter le danger dans le camp israélien. En témoigne d’ailleurs le superbe retourné acrobatique de Mamadou Camara qui frôlait la lucarne (53e).

Mais à force de gaspiller les opportunités, les Lionceaux de la Téranga vont être punis par les Israéliens. En effet, Babacar Ndiaye a malheureusement dévié un centre en retrait d’Ibrahim Salman et a marqué un but contre son camp (0-1, 58e). Alors que la défaite, synonyme d’élimination, menaçait les méconnaissables champions d’Afrique, Pape Demba Diop a permis à son équipe de décrocher l’égalisation et de continuer à croire en la qualification en huitièmes de finale. Sur un centre parfait de Gning, le milieu de terrain de Zulte Waregem a remporté son duel aérien et a placé une tête hors de portée du gardien (1-1, 80e).

Avec un seul point au classement, le Sénégal occupe la dernière place du groupe C, derrière la Colombie, le Japon et Israël. Cependant, l’équipe de Malick Daf n’est pas éliminée pour autant mais devra remporter son dernier match de la phase de groupes contre la Colombie le samedi 27 mai pour espérer se qualifier.

