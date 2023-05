Coupe du monde U20 2023: la Tunisie tombe d’entrée

-Publicité-

La Tunisie s’est inclinée face à l’Angleterre (0-1) lundi pour son premier match à la Coupe du monde des moins de 20 ans qui se déroule en Argentine.

A l’instar du Sénégal, battu d’entrée par le Japon (0-1), la Tunisie ne remportera pas la victoire pour son premier match à la Coupe du monde junior qui se déroule en Argentine. Les Aiglons de Carthage se sont inclinés face à l’Angleterre, lundi soir, à l’occasion de la première journée dans le groupe E.

Au terme d’un match très difficile pour l’équipe nord-africaine, les Tunisiens finissent sur une défaite de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué par Scarlett qui dominait le Tunisien Sassi dans les airs, à la suite d’un centre bien dosé par Vale (1-0, 25e).

La Tunisie impuissante

Très peu vus dans cette rencontre à l’instar de cette rare descente de Othman dont la reprise de l’intérieur du pied passait légèrement au-dessus de la transversale (9e), les Tunisiens ont subi la nette domination des U20 Three Lions. Très techniques, les Anglais ont poussé leurs adversaires jusque dans leurs derniers retranchements. Scarlett encore une fois faisait notamment parler sa détente pour placer une nouvelle tête, cette fois bien captée par Arfaoui (36e). Le portier de Deinze U21 (Belgique) s’illustrait ensuite par un arrêt sur un tir lointain de Devine (38e). Ce dernier a d’ailleurs dû s’employer en fin de partie face à Jebbison pour éviter une plus lourde défaite aux Tunisiens (90e+4). Quelques secondes plus tard, il était sauvé par son poteau (90e+5).

Avec cette défaite, la Tunisie prend la troisième place au classement devant l’Irak, massacré par l’Uruguay (4-0) dans l’autre match de cette poule. La formation de Montassar Louhichi affrontera l’équipe irakienne le 25 mai prochain pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes. Une rencontre cruciale pour les Aiglons qui doivent impérativement arracher la victoire avant leur dernier match contre l’Uruguay.

