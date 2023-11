Coupe du monde U17 2023: le Maroc tombe face à l’Equateur

-Publicité-

Le Maroc s’est incliné face à l’Equateur (0-2) ce lundi, à l’occasion de la 2è journée de phase de groupe de la Coupe du monde U17.

Le Maroc n’arrachera pas ce lundi sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde U17 2023 qui se déroule en Indonésie. Victorieux du Panama (2-0) la semaine dernière, les Lionceaux de la Téranga se sont inclinés face à l’Equateur ce matin. Contre en effet la Tri dans un match disputé au Stadion Gelora Bung Tomo et comptant pour la deuxième journée du groupe A, les jeunes magrébins ont été battus sur le score de 2-0.

Dominateurs mais maladroits dans les derniers gestes, les Rouges et Verts ont concédé l’ouverture du score à l’heure de jeu, sur un penalty transformé par Bermúdez , après une faute de Naoufel El Hannach sur Ruiz Congo dans la surface, confirmée par la VAR. Et dans les arrêts de jeu de la fin de la partie, les Marocains vont encaisser un nouveau but, signé Bermudez, qui dribblait Benrhozil sorti de sa cage pour s’offrir un doublé.

Le Maroc s’incline donc logiquement et va devoir arracher la victoire lors de la troisième et dernière journée, face à l’Indonésie, pour ne pas quitter prématurément la compétition.