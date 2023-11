Coupe du monde U17 2023: le Mali s’incline face à l’Espagne

-Publicité-

Tombeur de l’Ouzbékistan (3-0) vendredi dernier, le Mali s’est incliné face à l’Espagne (0-1) ce lundi, à l’occasion de la deuxième journée de phase de groupe de la Coupe du monde U17 2023.

Le Mali a essuyé ce lundi sa première défaite à la Coupe du monde U17 2023 qui se déroule en Indonésie. Les Aiglons se sont inclinés face à l’Espagne ce matin, à l’occasion de la deuxième journée du groupe B. Au terme d’un match très disputé, la Rojita s’est imposée sur le score étriqué de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué par le jeune joueur du FC Barcelone, Juan Hernandez Torres, à l’heure de jeu.

Une grosse désillusion pour la Team Mali qui a pourtant tout tenté malgré la nette domination de l’Espagne (63%). Les Aiglons en effet tenté 21 tirs pour 5 cadrés. Insuffisant cependant pour au moins arracher le point du nul. Les Quatrièmes de la dernière Coupe d’Afrique des nations vont croiser les crampons avec le Canada lors de la troisième et dernière journée. L’ultime occasion pour le pays ouest-africain de valider son ticket pour les huitièmes de finale du tournoi.

“S’il avait choisi son camp, on ne peut rien faire“

Le sélectionneur Coulibaly a réagi après la rencontre. « On n’a pas grand chose à dire. On s’est battu, on a eu des occasions d’égaliser. Moi je félicite les enfants, ils ont bien joués« , a-t-il confié en conférence de presse d’après-match, rapporté par Afrik-Foot. Concernant l’arbitrage que beaucoup jugeront discutable à l’égard de son équipe, l’ancien capitaine des Aigles s’est montré résigné. “S’il avait choisi son camp, on ne peut rien faire” a -t-il ainsi lâché.