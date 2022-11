Coupe du monde: les Allemands se couvrent la bouche pour protester contre la liberté d’expression

En ouverture de la rencontre Allemagne-Japon, mercredi 23 novembre à Doha, les joueurs de la Nationalmannschaft se sont couverts la bouche avant la traditionnelle photo d’avant-match. Un geste pour protester contre la Fifa qui avait menacé de sanctions les sélections qui joueraient au Qatar avec le brassard One Love.

Ce mercredi 23 novembre 2022, les 11 titulaires de l’équipe d’Allemagne se sont couverts la bouche lors de la photo d’avant-match face au Japon. Une manière de protester contre la liberté d’expression au Qatar et l’interdiction de porter un brassard arc-en-ciel, emblème de l’inclusion et contre toutes les discriminations.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Belgique - - Canada Fifa Coupe du Monde Suisse - - Cameroun Fifa Coupe du Monde Uruguay - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Portugal - - Ghana Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Espagne 7 0 Costa Rica Fifa Coupe du Monde Allemagne 1 2 Japon Fifa Coupe du Monde Maroc 0 0 Croatie Fifa Coupe du Monde France 4 1 Australie

« Cela devrait être évident »

« Il ne s’agit pas d’un message politique : les droits de l’homme ne sont pas négociables », a écrit la sélection sur son compte Twitter. « Cela devrait être évident. Mais malheureusement ce n’est toujours pas le cas. C’est pourquoi ce message est si important pour nous. »

« Avec notre brassard, nous avons voulu donner l’exemple des valeurs que nous vivons en équipe nationale : diversité et respect mutuel. Nous interdire de le porter, c’est comme nous interdire de parler. Notre position est claire. » a déclaré l’Equipe nationale d’Allemagne.

Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. 1/2 pic.twitter.com/v9ngfv0ShW — DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022

Pressions de la Fifa

L’Allemagne, comme six fédérations européennes, avait décidé, sous pression de la Fifa et des sanctions sportives, de renoncer à porter le brassard coloré « One Love ». Depuis plusieurs mois, le Qatar est très critiqué pour sa vision des droits de l’homme et ses persécutions envers les personnes LGBT notamment.