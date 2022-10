Coupe du monde: les 8 pays qui ont déjà soulevé le trophée

La Coupe du Monde 2022 débute le 20 novembre prochain au Qatar. En 21 éditions, seulement huit nations ont déjà soulevé le trophée, certaines ont réussi cet exploit à plusieurs reprises.

Le 20 novembre prochain, les 32 meilleures nations du monde vont se réunir au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Ce sera la 21è édition de la compétition la plus prestigieuse du football. Et remporter ce trophée est un privilège encore pour n’importe quelle équipe. Dans toute l’histoire du tournoi, seules huit nations ont eu la chance de monter sur le toit du monde. Certaines nations privilégiées ont même remporté la Coupe à plusieurs reprises.

Le Brésil tout en haut

Véritable pays du football, le Brésil est la nation qui a le plus remporté la Coupe du monde. La Seleçao brésilienne a gagné le Mondial à cinq reprises (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Les jaune bleu et vert ont même décroché deux sacres consécutifs, c’était en 1958 et 1962. Par ailleurs, c’est également la seule nation de toute l’histoire à avoir participé à toutes les éditions du Mondial. La sélection brésilienne détient aussi le record de matches gagnés dans la compétition (73) et du plus grand nombre de buts marqués (229).

L’Italie et l’Allemagne suivent le Brésil

Derrière le Brésil et ses cinq coupes, on retrouve deux nations européennes, notamment l’Italie et l’Allemagne. Les deux nations ont quatre titres mondiaux à leur palmarès. La Nationalmannschaft a, en plus de ses quatre titres (1954, 1974, 1990 et 2014), perdu quatre finales (1966, 1982, 1986 et 2002). La sélection allemande est tout simplement recordman du nombre de finales disputées (8), pareil pour les demi-finales (13). De son côté, la sélection italienne a remporté ses quatre titres en 1934, 1938, 1982 et 2006. Elle a également remporté le tournoi deux fois consécutivement (1934, 1938).

Le trio Argentine, France, Uruguay double vainqueur

Derrière le trio de tête, vient un autre trio constitué de l’Argentine, de la France et de l’Uruguay. Ces trois nations ont gagné la Coupe du monde à deux reprises. l’Albiceleste a été sacrée en 1978 et 1986, pendant l’âge d’or de la sélection, la génération de Diego Maradona (vainqueur en 1986). Les Blues, tenant du titre, ont également soulevé le trophée en 1998. Une compétition sublimée cette année pour le doublé inoubliable de Zinedine Zidane contre le Brésil en finale. L’Uruguay a remporté la première édition de la compétition en 1930, avant de monter sur le toit du monde une nouvelle fois en 1950.

Enfin, l’Espagne et l’Angleterre sont les deux dernières nations à avoir goûté au bonheur de gagner la Coupe du monde, mais ces deux pays n’ont remporté qu’une seule fois le tournoi dans leur histoire. Pour les Threes Lions c’était en 1966 sur leur sol, alors que la Roja c’était en 2010. C’est à ce jour, la seule édition du Mondial disputé sur le sol africain, c’était en Afrique du Sud.