Coupe du Monde de Football Scolaire Maroc 2023: les Béninois du CEG Sainte Rita ont quitté Cotonou

Le CEG Sainte Rita du Bénin va aussi participer à la Coupe du monde scolaire de football qui aura lieu du 22 au 31 juillet 2023 à Rabat, la capitale marocaine. La délégation béninoise a quitté Cotonou ce jeudi pour le royaume chérifien.

Unique représentant du Bénin, le CEG Sainte Rita sera également à Rabat, où se tiendra la Coupe du monde scolaire de football. Le tournoi mondial aura lieu du 22 au 31 juillet 2023 dans la capitale marocaine. La délégation béninoise a quitté Cotonou pour le royaume chérifien au petit matin de ce jeudi 20 juillet, selon les informations du journaliste Roméo Aklozo.

Les Guépards scolaires avec l’Angleterre dans le groupe C

Le Collège d’enseignement général (Ceg) Sainte Rita de Cotonou, a hérité de la poule C avec l’équipe marocaine, organisatrice du tournoi, l’Angleterre et le Mexique. Une poule assez relevée pour les Guépards scolaires du Bénin qui ont pour mission de faire aussi bien que lors de leur campagne à la CAN de la discipline en Afrique du Sud, où ils ont atteint les demi-finales. A noter que la Guinée, le Kenya et la Libye sont les autres équipes africaines à ce Mondial scolaire.

Le tirage au sort complet:

