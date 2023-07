Coupe du Monde de Football Scolaire Maroc 2023: CEG Sainte Rita en mode «préparation»

-Publicité-

Le CEG Sainte Rita du Bénin va aussi participer à la Coupe du monde scolaire de football qui aura lieu du 22 au 31 juillet 2023 à Rabat, la capitale marocaine. Et les collégiens multiplient les stages de préparation pour être au top pour cette messe mondiale.

Unique représentant du Bénin, le CEG Sainte Rita prépare activement sa première participation à une Coupe du monde scolaire de football de la FIFA. Les Guépards collégiens sont retenus pour prendre part au Mondial de la discipline qui aura lieu du 22 au 31 juillet à Rabat au Maroc. En rassemblement à Cotonou depuis le 30 juin dernier, les enfants aiguisent leurs armes pour cette aventure au royaume chérifien.

Logés à Green Horse Hôtel, ils s’entrainent deux fois par jour au stade René Pleven d’Akpakpa, sous les ordres du coach Vincent Rautureau de Dadjè FC, comme l’informe 24heuresaubénin. Une semaine intense d’entrainement qui s’est achevée jeudi par un match amical contre l’USS Kraké (1-1).

A noter que ce regroupement s’achève ce vendredi. A l’issue des travaux, 25 joueurs seront retenus pour un nouveau stage qui aura lieu du 10 au 19 juillet 2023. Un dernier round pour détecter les 18 participants au Mondial marocain.

Les Guépards scolaires avec l’Angleterre dans le groupe C

Le Collège d’enseignement général (Ceg) Sainte Rita de Cotonou, a hérité de la poule C avec l’équipe marocaine, organisatrice du tournoi, l’Angleterre et le Mexique. Une poule assez relevée pour les Guépards scolaires du Bénin qui ont pour mission de faire aussi bien que lors de leur campagne à la CAN de la discipline en Afrique du Sud, où ils ont atteint les demi-finales. A noter que la Guinée, le Kenya et la Libye sont les autres équipes africaines à ce Mondial scolaire.

Le tirage au sort complet:

